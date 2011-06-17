Нардеп увидела, что ВР не хочет решать проблемы с давлением на прессу

Народный депутат, председатель Временной следственной комиссии по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов Ирина ГЕРАЩЕНКО считает, что парламент уклоняется от решения проблемы притеснения свободы слова в Украине.

Как сообщили УНИАН в ВСК, таким образом И.ГЕРАЩЕНКО прокомментировала отказ Верховной Рады поддержать отчет по результатам деятельности комиссии за год.

"Сегодняшнее голосование в Верховной Раде является ожидаемым, потому что власть постоянно говорит, что проблем со свободой слова не существует и нет ни одного факта давления на журналистов, так как же можно проголосовать за документ, где изложен анализ всех фактов давления на журналистов, препятствования в их деятельности со стороны охранников и силовых структур, обыска в помещениях репортеров, проблемы с непрозрачностью деятельности Нацсовета, с давлением на коммунальные медиа со стороны местного начальства", - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Председатель ВСК также считает досадным тот факт, что обсуждения всех конфликтных ситуаций в отношении журналистов проходили в полупустом зале, при полном отсутствии самих представителей СМИ. "Досадно, что эта тема не интересна и самим журналистам, которые, с одной стороны, жалуются на власть, с другой, не готовы отстаивать свои права, демонстрировать корпоративную солидарность по защите пострадавших коллег", - констатировала депутат.

По ее словам, за год своей работы ВСК проработала около 100 жалоб от журналистов, профсоюзов и СМИ. Члены ВСК выразили обеспокоенность такими тенденциями как увеличение случаев препятствования журналистской деятельности, особенно со стороны силовых структур; невозможность на практике защитить журналистов, пострадавших во время исполнения профессиональных обязанностей и которым правоохранительные органы и суды, по сути, отказывают в открытии и рассмотрении дел по факту препятствования журналистской деятельности.

"Делать вид, что проблемы не существует и она исчезнет сама по себе – это порочная позиция. Жаль, что сегодня ВР отказалась признать очевидные проблемы в области свободы слова, значит, нет и желания их решать", - резюмировала И.ГЕРАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, Верховная Рада Украины не поддержала отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

За принятие отчета проголосовали лишь 89 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления относительно утверждения отчета предусматривалось с целью устранения существующих пробелов в действующем законодательстве по обеспечению защиты прав журналистов на сохранение тайны авторства и источников информации, включить в повестку дня, определить безотлагательными и рассмотреть проект Закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения права журналистов на защиту источников информации)" и ряд других законопроектов.