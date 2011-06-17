Как справляться с «синдромом эмоционального выгорания» - мастер-класс Дугельной

Во вторник, 21 июня, в рамках Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам" состоится мастер-класс основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Синдром эмоционального выгорания. Диагноз или возможность изменить образ жизни?».

Ведущий психолог-эксперт Украины Т.ДУГЕЛЬНАЯ говорит, что признаками эмоционального выгорания являются: хроническая усталость, которая не проходит даже после «нормального» отдыха; потеря интереса к тому, что было важным на работе, а затем и в жизни; трудно справляться с делами, которые раньше хорошо удавались; перепады настроения; отрицательная самооценка, отрицательное отношение к работе; головные боли, которые не снимаются обезболивающими препаратами и приводят к нарушению сна; боли в спине и области грудной клетки, увеличение веса, даже при нормальном питании, отсутствии переедания; болезненная тяга к еде (сигаретам, сексу, покупкам, азартным играм, алкоголю); чувство одиночества и, вместе с тем, любое общение в тягость.

В программе мастер-класса:

Метафизические причины возникновения болезней и симптомов. Целостный подход к человеку.

Как осознанность жизни влияет на здоровье? Истинные причины возникновения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).

Понятия «целительство», «духовная психология» и «вибрационная медицина». Какой специалист нужен при СЭВ?

Что первично - тело или сознание? Практики самоисцеления. Рекомендации для профилактики СЭВ.

Дата: 21 июня 2011 г.

Время: 19.00-21.00.

Место: г. Киев, ул. Крещатик, 4, УНИАН.

Подробнее о записи на мастер-класс можно узнать здесь.

*** Т.ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания.

Основатель и ведущий эксперт Центра психологии семьи «Лелека», учредитель Просветительского Фестиваля семейных ценностей «СемьЯ», председатель правления Института интегративной психологии (г.Киев), главный редактор психологического журнала-помощника «Начни с себя», Мастер Холодинамики, Мастер и Учитель REIKI, автор запатентованной системы психологического восстановления «Светоносное дыхание», автор программы духовной трансформации сознания «Начни с себя!», победитель психологического конкурса в номинации «Психолог-эксперт 2009г», победитель рейтинга «Женщина III тысячелетия» (2010 г.), автор книг «И Создал Женщину…», «Улыбка Души».