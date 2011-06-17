КС забраковал закон о красном флаге

Использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Конституционного Суда Украины по обращению Юрия КОСТЕНКО было обнародовано сегодня.

Как отмечается в решении КС, положениями Конституции Украины определен исчерпывающий перечень государственных символов Украины, к которым относится Государственный флаг, Герб, Гимн.

В своем решении КС ссылается на то, что Знамя Победы является символом победы советского народа в Великой Отечественной войне, армии и флота.

Также Конституционный Суд обращает внимание, что, в соответствии с положениями Конституции, принятие положений относительно использования государственной символики во время официальных мероприятий принимается количеством депутатов не менее 2/3 от общего состава, однако, изменения от 21 апреля к Закону «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов относительно порядка официального использования копий Знамени Победы» принимались меньшим количеством депутатов, чем определено, следовательно была нарушена процедура.

Исходя из изложенного, КС решил признать не отвечающими Конституции Украины положения абзаца 6 статьи 2 Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 20 апреля 2000 года №1684-ІІІ в редакции Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» относительно порядка официального использования копий Знамени Победы» от 21 апреля 2011 года №3298-VІ.

В решении также отмечается, что признанные неконституционными положения теряют силу со дня принятия КС решения, которое является обязательным к исполнению на всей территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Вместе с тем КС в своем решении предлагает Верховной Раде законодательно установить порядок использования государственных символов Украины, в частности, Государственного флага Украины.

Как сообщал УНИАН, лидер УНП Ю.КОСТЕНКО в обращении в КС от 24 мая просил дать официальное толкование, разъяснив, не приравниваются ли к Государственному флагу Украины копии Знамени Победы согласно положениям закона № 3298, которым предусмотрен порядок их использования и подъема.

Необходимость в официальном толковании указанных положений закона № 3298 автор ходатайства обосновывал наличием неоднозначной практики в вопросе официального подъема в День Победы копий Знамени Победы на домах (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины в разных регионах страны.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

Однако Президент подписал закон 20 мая.