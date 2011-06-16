Милиция заявляет, что Кивалова не слушали - лишь «отслеживали» связи

Сегодня Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Одесской области распространил сообщение, что сотрудник спецподразделения милиции не прослушивал разговоры народного депутата Украины Сергея КИВАЛОВА, передает корреспондент УНИАН.

ОСО облуправления милиции официально подтвердил факт «превышения служебных полномочий и грубого вмешательства в личную жизнь граждан со стороны работника спецподразделения милиции», а также «незаконное получение им информации об абонентах мобильной связи, которые не имели никакого отношения к объекту отработки». «Капитан милиции при проведении специальных мероприятий незаконно получал информацию об абонентах мобильной связи, которые не имели никакого отношения к объекту отработки», - говорится в сообщении.

Однако, отмечает ОСО облуправления милиции, «сотрудник спецподразделения милиции сам не прослушивал указанных абонентов, так как для него это было технически невозможным, а только получал информацию, с какими абонентами они разговаривали в определенный промежуток времени».

В облуправлении милиции также констатировали, что еще «27 апреля 2011 года по результатам служебного расследования этот капитан милиции был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».

Как сообщал УНИАН, прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Управления УМВД Украины в области, который инициировал и получил разрешение на прослушивание мобильного телефона народного депутата Украины С.КИВАЛОВА. Согласно сведениям пресс-службы народного депутата, офицер милиции, который несколько дней назад уволился со службы в МВД, обратился в суд за санкцией на прослушивание, отслеживая действия преступницы из Одесской области, но телефон указал не ее, а С.КИВАЛОВА. Заказчик прослушки мобильного телефона депутата пока не установлен.

Вместе с тем, в пресс-службе С.КИВАЛОВА предполагают, что заказчик - «человек, обладающий властью и деньгами. Не исключено, что речь идет о группе злоумышленников, которые незаконно прослушивают высших должностных лиц государства, возможно, с целью дальнейшей продажи информации заинтересованным лицам внутри страны или иностранным разведкам».

С.КИВАЛОВ признан потерпевшим по данному уголовному делу, отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Пресс-служба председателя парламентского Комитета по вопросам правосудия С.КИВАЛОВА распространила комментарий по поводу того, что обнаружена незаконная прослушка его телефона капитаном милиции Одесского Управления МВД Украины в области.

"Это прецедент за все 20 лет независимости в Украине, когда уголовное дело за незаконную «прослушку» телефона возбуждается не по факту, а против конкретного лица. Не в последнюю очередь - из-за откровенной наглости и цинизма, которыми отличились «слухачи», - отметили в пресс-службе С.КИВАЛОВА.