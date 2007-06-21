Мороз обвинил Ющенко в плагиате идеи Тимошенко

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ считает призыв Президента Виктора ЮЩЕНКО об отмене депутатской неприкосновенности “пропагандистской игрой” по схеме «Сильный Президент».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом А.МОРОЗ сказал, комментируя выступление Президента 20 июня по поводу лишения народных депутатов иммунитета.

«Это пропагандистская игра по схеме «Сильный Президент». Он, конечно, «заботится» о равенстве прав граждан, забыв, что это должно касаться и самого его, и тысяч должностных лиц, в частности судей, которые имеют статус неприкосновенности”, - подчеркнул председатель ВР.

А.МОРОЗ также расценивает этот призыв В.ЮЩЕНКО как “плохо скрытое начало агитации за референдум для принятия ревизующего текста Конституции, ее диктаторского варианта”. “Достаточно дешевый прием, рассчитанный на обывателя, который воспитывается в ненависти к парламенту (да и к власти вообще). Ему останется еще объяснить, что статусные вещи для депутатов - это норма Конституции и, если он хочет справедливости и равенства (а кто этого не хочет?), то ему следует поддержать идею референдума и проголосовать за президентский проект, где в красивой обертке «Нет иммунитету!» будет прятаться бесправие человека при безнаказанности неконтролированной власти”, считает А.МОРОЗ.

В то же время председатель ВР выразил уверенность, что не Президент является инициатором этой идеи. “Кроме его предшественника, в этом духе многократно высказывались нынешние оппозиционеры, в частности Ю.ТИМОШЕНКО. Тоже для увеличения числа сторонников”, - отметил А.МОРОЗ.

При этом он напомнил, что 16 мая с.г. на расширенном заседании консультативно-совещательного совета при председателе Верховной Рады около 300 его участников получили проект изменений в Конституцию, одним из авторов которого является председатель Верховной Рады, где статус неприкосновенности депутата сведен только к исключительным обстоятельствам, связанным с арестом.

Вместе с тем, по словам А.МОРОЗА, “случайно произошло так, что утром, за десять часов до обращения и «инициативы» Президента, в Коростене председатель Верховной Рады раздал участникам консультативно-совещательного совета и другим участникам заседания доработанный проект изменений в Конституцию с упомянутыми нормами”.

“Другим словами, кто хочет изменений, делает их без шумихи. Кто маскирует за ними настоящие намерения, прибегает к пропагандистским заявлениям», - добавил А.МОРОЗ.