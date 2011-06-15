У Азарова уже готовы пойти на попятную - VIP-пенсии урезать не станут?

Кабинет министров будет готов отказаться от распространения нормы по ограничению максимальной пенсии на ранее назначенные, если она будет мешать принятию закона о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«Если это станет преградой для того, чтобы закон был принят в целом, я уверен, что Кабмин будет готов пойти на компромисс для того, чтобы такая норма была исключена между первым и вторым чтением», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что распространение ограничения максимальной пенсии на ранее назначенные пенсии было введено в законопроект с учетом пожелания жителей Украины. “На каждой встрече, которую мы проводили с людьми, больше говорилось о максимальных пенсиях, чем о повышении пенсионного возраста. Людей это обижает. И поэтому эта норма появилась”, - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что на сегодняшний день пенсии, которые превосходят устанавливаемое проектом закона ограничение (десять прожиточных минимумов или 7640 грн.) получают 14412 человек. И ограничение размера пенсии этим людям позволит пополнить бюджет пенсионного фонда в 2012 году на 328 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован доработанный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Напомним, законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом министров в парламенте 13 декабря (№7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку и поступил в парламент с изменениями уже в июне 2011 года.

Как сообщалось, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ считает, что минимальная пенсия должна быть поднята на 50%.