Суд занялся статусом русского языка в Луганске

Сегодня Луганский окружной административный суд начал рассмотрение иска председателя Луганской областной организации Украинской народной партии Валентина ТКАЛИЧА к Луганскому областному совет с требованием признать недействительным разрешение облсовета на официальное использование русского языка на территории области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, отметив, что Луганский облсовет представлял заместитель председателя секретариата облсовета Александр РОМАНЧЕНКО.

По мнению истца, «Луганский областной совет вышел за пределы делегированных ему законодательством полномочий, и принял решение, в котором самоутвердил свободное использование служебными лицами органов государственной власти и местного самоуправления русского языка в деловом обороте, что противоречит действующему законодательству Украины».

В.ТКАЛИЧ акцентировал внимание на «мелочи», подтверждающей опасение, что этим решением облсовет фактически ввел в регионе двуязычие: решение было напечатано в «Нашей газете» - официальном издании местной власти – сначала на русском, и только через 2 дня, 31 мая, на украинском языке. Так же, кстати, как и на официальном сайте облсовета, добавил он.

Заслушав обе стороны, судья О.ЦИБКО объявила перерыв для изучения дела до 11.00 17 июня.

Как сообщалось, 27 мая Луганский облсовет принял решение о "Реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств" и “рекомендовал” руководителям всех учреждений использовать русский язык наряду с государственным.

В 2006 году Луганский облсовет уже делал попытку утвердить русский язык как “региональный”, однако решение было обжаловано в суде. Теперь депутаты приняли решение с другой юридической формулировкой.

УНП считает решение Луганского облсовета “О реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и языков других нацменьшинств” провокацией и требует досрочного его роспуска.