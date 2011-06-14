СБУ допросит всех сотрудников музея «Тюрьма на Лонцкого»

Служба безопасности Украины решила допросить относительно работы с историческими документами еще 16 человек – все работники Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, их всех трактуют как свидетелей по уголовному делу, открытому Службой безопасности Украины по факту приготовления к разглашению сведений, представляющих государственную тайну.

Историк Руслан ЗАБИЛЫЙ в очередной раз подчеркнул: «Все электронные копии документов, незаконно изъятые у меня и в музее, – исторические, никакой гостайны там нет».

«СБУ до сих пор как государственную тайну пытается квалифицировать исторические материалы, как тайные, хотя не имеет на это оснований – закон запрещает прятать исторические документы, особенно те, которые содержат информацию о фактах нарушений прав и свобод человека и гражданина и незаконных действиях органов государственной власти и их должностных лиц», – отметил историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

В ЦИОД считают, что запланированные допросы являются давлением на научных работников, препятствуют деятельности музея, нарушают конституционные права историков на профессию.

Как напоминают в Центре исследований освободительного движения, в сентябре прошлого года СБУ незаконно задержала директора музея Р.ЗАБИЛОГО, конфисковав у него компьютер и внешние диски. Потом в музее был проведен несанкционированный обыск, в рамках которого конфискованы компьютеры историков и видеозаписи воспоминаний повстанцев и диссидентов, при этом до сих пор ничего не возвращено.

На само уголовное дело наложен гриф «совершенно секретно», что, по убеждению правозащитников, имеет целью не допустить общественного контроля и ограничить право историков на защиту.