Трое «холерных» в Мариуполе уже выписались из больницы

В Мариуполе Донецкой области трое из 16 человек, ранее заболевших холерой, на сегодня уже выписались из больницы в связи с выздоровлением..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодня новых случаев холеры в Мариуполе и Волновахском районе не зарегистрировано.

Эпидемиологи напомнили, что всего было зарегистрировано в Мариуполе 15 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом и 6 случаев ибриононосительства такого же возбудителя у клинически здоровых лиц. Также в поселке им.Калинина Волновахского района был зарегистрирован один случай заболевания холерой, вызванный холерным вибрионом.

Состояние здоровья больных стабильное, трое больных в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны, двое готовятся к выписке, отметили в облСЭС.

В Мариуполе продолжает работать комиссия Минздрава Украины и Украинской противочумной станции, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.

Кроме того, осуществляется постоянный контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в Волновахском районе, заключено в сообщении.