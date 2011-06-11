Азаров будет убеждать Россию отказаться от Южного потока
11:10, 11 июня 2011Политика
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За ГТС или вступление в ТС?
Украина продолжит убеждать Россию отказаться от планов по строительству газопроводу «Южный поток».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вчера в эфире программы «Шустер Live».
«Я надеюсь, когда наше сотрудничество вступит в полномасштабный объем и сферу, нам будет проще убедить руководство России отказаться от "Южного потока", - заявил он.
Н.АЗАРОВ также выразил уверенность, что в любом случае объем транзита газа через Украину не уменьшится.
«В любом случае, думаю, что мы будем иметь примерно 100 миллиардов транзита. По-любому", - отметил Н.АЗАРОВ.
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