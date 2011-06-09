Круглый стол «Почему в Украине оседают миллионы мигрантов»

14 июня в 11:00 в Киеве, в информационном агентстве «Наш Продукт», состоится круглый стол на тему: «Почему в Украине оседают миллионы мигрантов, и что теряют украинцы от их присутствия?».

Во время круглого стола будут обнародованы результаты сенсационного исследования о количестве нелегальных мигрантов в Украине и многомиллиардных сумах от их деятельности, уходящих за рубеж. А также о том, как мигранты влияют на рынок труда в Украине. Подобное исследование впервые проведено в Украине и было инициировано группой народных депутатов.

Хватит ли украинцам рабочих мест? Как Украине выполнить нормы Евросоюза по миграционной политике и одновременно не стать буфером между неблагополучными странами и Евросоюзом? Сможет ли принятие законопроекта о документах, удостоверяющих личность, решить проблемы нелегальной миграции?

Эти и другие вопросы, связанные с миграционной обстановкой в Украине, будут обсуждать участники круглого стола: народные депутаты, руководители МВД, Минсоцполитики, МИД, Минюста, Государственной миграционной службы, Госпогранслужбы, Минобразования, ГНАУ, ПФУ, Госкомстата, Госслужбы занятости, ученые НАН Украины, представители ООН, Международной организации по миграции, общественных организаций.

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