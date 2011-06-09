Адвокат водителя Луценко заявил отвод составу суда

Адвокат водителя экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО заявил отвод коллегии судей Печерского райсуда, мотивируя это их заангажированностью в рассмотрении дела.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО, Алексей БАГАНЕЦ попросил суд отложить сегодняшнее заседание в связи с необходимостью ознакомиться с материалами дела, поскольку он недавно взялся за это уголовное дело.

Сейчас суд ушел в совещательную комнату, чтобы принять решение по выраженным ходатайствам.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

22 апреля 2011 года Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

23 мая на заседании Печерского районного суда Киева Ю.ЛУЦЕНКО заявил о прекращении голодовку, и после суда его отвезли в СИЗО.

27 мая суд перенес на 9 июня рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО из-за неявки на заседание адвоката другого обвиняемого по делу, водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА.