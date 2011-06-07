Азаров и Путин подписали Программу сотрудничества до 2020 года
Подписаны также другие документы
Премьер-министры Украины и РФ Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ был подписан сегодня в Москве на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
В.ПУТИН на пресс-конференции после заседания отметил, что согласно Программе экономического сотрудничества, страны намерены ориентироваться на перспективное направление двухстороннего сотрудничества.
«Реализация этих планов позволит существенно укрепить традиционные торгово-экономические связи, но и создать наукоемкие, высокотехнологические производства», - сказал В.ПУТИН.
По итогам заседания также подписан План мероприятий межрегионального и пограничного сотрудничества между РФ и Украиной на 2011-2016 годы, а также соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области карантина растений.