В Европарламенте 5 проектов резолюции о Тимошенко и ее министрах

4 группы Европейского парламента обеспокоены ситуацией вокруг расследования дел против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и членов ее правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют подготовленные ими проекты резолюций к слушаниям «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства», которые состоятся на пленарном заседании Европарламента 9 июня в Страсбурге.

В проекте резолюции от имени группы народных партий, размещенном на официальном сайте Европарламента, в частности, выражается обеспокоенность в связи с увеличением случаев избирательного преследования представителей политической оппозиции в Украине. Кроме того, в документе отмечается неадекватность применяемых мер пресечения, в частности, к Ю.ТИМОШЕНКО и бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Группа либеральных партий в своем проекте резолюции отмечает с озабоченностью предположения о том, недавние дела против Ю.ТИМОШЕНКО и некоторых членов ее правительства являются политически мотивированными. При этом в документе содержится предостережение от использования уголовного законодательства для достижения политических целей.

Группа «зеленых» в своем проекте предлагает напомнить, что принцип коллективной ответственности за правительственные решения не предполагает преследования отдельных членов правительства за решения, принятые коллективно. Кроме того, «зеленые» также отмечают с обеспокоенностью «широко распространенное мнение» о политической подоплеке дел против Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее правительства.

Проекты резолюций либералов и «зеленых» также предлагают поддержать просьбу украинского омбудсмена Нины КАРПАЧЕВОЙ об изменении меры пресечения Ю.ЛУЦЕНКО.

Группа объединенных левых в представленном ею документе предлагает подчеркнуть необходимость уважения принципа верховенства права, а также необходимость непредвзятого и независимого расследования.

Группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов в своем проекте резолюции предложила призвать Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее правительства «корректно» сотрудничать с Генеральной прокуратурой, а власти страны - избегать любого возможного восприятия того, что судебные меры используются избирательно.

Группа Европейских консерваторов и реформистов решила не готовить собственный проект резолюции.