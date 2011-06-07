Суд дал Тимошенко 8 дней

Суд по представлению следователя Генеральной прокуратуры обязал экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО до 16 июня этого года включительно ознакомиться с материалами возбужденного против нее дела относительно газовых контрактов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

В ГПУ отметили, что Ю.ТИМОШЕНКО уже более 100 дней знакомится с материалами уголовного дела о совершенных ею преступлениях при использовании средств Киотского протокола и закупке автомобилей скорой медицинской помощи.

«В связи с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО также затягивает ознакомление с материалами уголовного дела о превышении служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с российским «Газпромом», Печерский районный суд г. Киева по представлению следователя установил окончательный срок ознакомления с этими материалами – до 16 июня этого года включительно”, - отмечается в сообщении.

Данное дело насчитывает лишь 14 томов, с четырьмя из которых Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник ознакомились еще в начале мая текущего года в суде. Все остальные материалы по разрешению следователя сфотографированы защитником Ю.ТИМОШЕНКО.