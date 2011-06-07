Операционный директор УЕФА: Украина готова к Евро-2012 на 70-80%

Готовность Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года на сегодняшний день составляет 70-80%.

Как сообщает сайт Информационного центра Украина2012, такую оценку дал операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН.

По его словам, самые серьезные вопросы вызывает дорожно-транспортная инфраструктура, поскольку состояние дорог в Украине оставляет желать лучшего.

«В Украине уже готовы два стадиона, а еще два будут готовы в октябре, готовность объектов составляет 70-80%. Аэропорты готовы на 60%. Сложнее с дорогами. Работ по ним еще на 30-40 лет», – отметил директор Евро-2012.

М.КАЛЛЕН также добавил, что не переживает за организацию турнира, до начала которого остался год. «Я уверен, что люди, которые приедут сюда, откроют для себя Восточную Европу, которую знают недостаточно. В Португалии в 2004 году тоже не все было идеально, однако была праздничная атмосфера», – отметил М.КАЛЛЕН.

В свою очередь, на пресс-конференции в Баку президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ отметил, что подготовка к финалу Евро-2012 в Украине и Польше идет по плану.

По его словам, все риски относительно готовности некоторых объектов инфраструктуры остались позади. «Были опасения относительно подготовки стадионов в Украине – наступил экономический кризис, а после того политическая ситуация была нестабильной. Поэтому было небольшое торможение в процессе. Но если украинцы продолжат работать настолько же старательно и мощно, тогда никаких проблем не будет», – сказал М.ПЛАТИНИ.

Он также выразил уверенность в том, что 2012 году в Украине и Польше будет организован яркий праздник футбола.