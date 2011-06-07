Азаров дал 90-процентную надбавку пресс-секретарю Януковича?

Депутат Верховной Рады от “Народной самообороны” Владимир АРЬЕВ называет решение правительства о предоставлении надбавки пресс-секретарю и советникам Президента Виктора ЯНУКОВИЧА “пиром во время чумы”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

“В масштабах государства затраты в результате этого повышения - небольшие, но это четкий сигнал, что власть готова поддерживать “своих” за счет средств общества”, - заявил В.АРЬЕВ.

“В то время, когда потребительская корзина рядового украинца меньше, чем у пленного немца после Второй мировой войны, такое повышение зарплаты - плевок в лицо всему обществу и демонстрация того, что власть мнением людей просто пренебрегает”, - отметил депутат.

Как сообщалось, пресс-секретарь и советники Президента получат надбавку к зарплате в размере 90%. Соответствующие изменения 1 июня были внесены в постановление Кабинета министров Украины.

До этого постановления надбавку за особый характер работы и интенсивность труда в размере 90% получали глава Администрации Президента, руководитель секретариата Кабинета министров, руководитель Государственного управления делами, руководитель Аппарата Верховной Рады, а также их заместители, первые заместители и заместители министра, председатель Государственной пограничной службы, руководитель разведывательного органа Министерства обороны.