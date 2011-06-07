Министров и нардепов ждут завтра с отчетом в 9-ти городах Украины

В среду, 8 июня, в 9-ти городах Украины состоятся народные вече, на которых народ будет требовать от представителей власти отчитаться о выполненной работе по выходу из экономического кризиса и действиях, направленных на улучшение жизни людей.

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете Всеукраинской общественной акции «Вперед».

В частности, Координационный совет акции «Вперед» напоминает, что на минувшей неделе руководителям Кабинета министров и председателям фракций народных депутатов, которые входят в большинство в Верховной Раде, были разосланы телеграммы с приглашением приехать в регионы и отчитаться на народных вече о выполнении государственных программ улучшения социально-экономических показателей в стране.

Решение об этом было принято во время Весеннего марша протеста, организованного 19 мая активистами Всеукраинской общественной акции «Вперед» под стенами парламента. «Реализуя свое право согласно ст.5 Конституции Украины, требуем присутствия 8 июня 2011 членов правительства и депутатов Верховной Рады Украины на встречах, инициированных и организованных гражданами Украины в регионах», - говорится в резолюции Народной коллегии, принятой на площади перед ВР.

Как сообщила председатель профсоюза защиты предпринимательства города Черновцы Мария ФИЛИПЧУК, было принято решение пригласить на встречу 12 народных депутатов Украины, которые представляют в Верховной Раде Черновицкую область, а также руководителей парламентского большинства.

«Мы предложили им выступить перед людьми и рассказать, что делает власть для того, чтобы выйти из той экономической ямы, в которой мы все очутились. Народ хочет знать, как народные депутаты собираются принимать решения для улучшения жизни людей. Невзирая на то, что на завтрашнюю встречу придут сотни предпринимателей, активистов общественных организаций, бюджетников и пенсионеров, ответ мы получили лишь от одного депутата из Партии регионов и одного - из оппозиции. Тем не менее, люди надеются, что встреча состоится», - сказала М.ФИЛИПЧУК.

Как отмечается в сообщении, в народном вече в Кременчуге Полтавской области примет участие председатель Комитета по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству, председатель Народной коллегии Всеукраинской общественной акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации оргкомитета, народные вече 8 июня 2011 состоятся в городах:

1. г. Чернигов, Красная площадь, 16.00.

2. г. Винница, площадь Театральная, 12.00.

3. г. Алчевск Луганской области, площадь Советская, 17.00.

4. г. Запорожье, ул. Жуковского, 32 офис 10, 12.00.

5. г. Черновцы, ул. Комарова, 13А, конференц-зал гостиницы «Черемош», в 17.00.

6. г. Кривой Рог Днепропетровской области, ул. Кобылянского, 219, офис 311, в 15.00.

7. г. Мариуполь Донецкой области, ул. Ленина, возле Главпочтамта, в 12.00.

8. г. Львов, ул. Конотопская, 6, 4-й этаж, в 15.00.

9. г. Кременчуг Полтавской области, городской Дворец культуры им. Петровского, малый зал, бульвар Пушкина 2, в 15.00.