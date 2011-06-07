Милиция просит Шкиля пройти судмедэкспертизу

Следователи Главного управления МВД Украины в Киеве выписали народному депутату Андрею ШКИЛЮ направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, в каком он был состоянии, находясь за рулем во время ДТП с его участием.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей столичной милиции.

В ЦОС отметили, что во время проведения судебно-медицинской экспертизы эксперты вытребуют медицинские документы из больницы, в которой после дорожной аварии лечился А.ШКИЛЬ.

Вместе с тем в милиции отметили, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, состоялось воссоздание событий на месте аварии, в котором приняла участие другая сторона автопроисшествия.

А.ШКИЛЮ также будет предложено провести с его участием такую же процедуру.

В то же время в милиции не исключили, что в случае, если медэкспертиза признает виновником автопроисшествия народного депутата, то собранные материалы будут направлены в соответствующие органы, которые, в свою очередь, могут обратиться в Верховную Раду за предоставлением ею согласия о привлечении А.ШКИЛЯ к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, А.ШКИЛЬ вечером 6 мая попал в ДТП в Киеве.

Автомобиль «Nissan Qashai», за рулем которого находился народный депутат, двигался из проспекта Науки в направлении улицы Промышленная, и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Volksvagen». 58-летний водитель «Volksvagen» и двое его пассажиров не пострадали.

По факту ДТП следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело.