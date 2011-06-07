Литвин с сегодняшнего дня - в Швейцарии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН начал трехдневный официальный визит в Швейцарскую Конфедерацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Программой визита предусмотрены встречи В.ЛИТВИНА с Президентом Швейцарии Мишелин КАЛЬМИ-РЕЙ, с президентом Национального Совета Швейцарии Жаном-Рене ГЕРМАНЬЕ, с президентом Совета Кантонов Ханшейри ИНДЕРКУМОМ, с мэром г. Берн Александром ТШЕППЕТОМ.

В.ЛИТВИН также проведет встречи с руководством Украинского Общества в Швейцарии и деловой и общественной элитой Швейцарии.

Председатель Верховной Рады Украины также посетит фабрику ведущего швейцарского производителя молочных продуктов компании «Эми» и монастырь Айнзидельн.

В состав парламентской делегации вошли пять народных депутатов Украины.