Азаров полетел в Москву

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с рабочим визитом в Москву (РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Н.АЗАРОВ проведет встречу с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Также премьер-министры обеих стран проведут заседание двустороннего межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По итогам заседания запланирована пресс-конференции Н.АЗАРОВА и В.ПУТИНА.

Сегодня вечером из Москвы Н.АЗАРОВ планирует вылететь в Вену (Австрия) для участия в заседании Венского экономического форума “Инновации: расширение инновационного пространства”, который пройдет 8 июня. В ходе визита в Вену Н.АЗАРОВ планирует также провести встречу с федеральным канцлером Австрии Вернером ФАЙМАННОМ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ планирует посетить офис МАГАТЭ и встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Юкия АМАНО.

Как сообщал УНИАН, основным вопросом для обсуждения в ходе переговоров премьер-министров Украины и России будет вопрос снижения цены на газ.