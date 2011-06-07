Томенко: местная власть «панически боится земельного референдума»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО констатирует, что местные власти «панически боятся и земельного референдума, и его инициаторов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в разных регионах страны проводятся собрания инициативных групп относительно проведения референдума о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Он напомнил, что оппозиция в целом и «Батькивщина» в частности неоднократно заявляли о своем негативном отношении к разрешению продажи земли и выступили с инициативой проведения соответствующего референдума.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, согласно данным всеукраинского опроса, который в мае провел «Украинский демократический круг» по заказу Института политики, большинство граждан (69,8%) поддерживают проведение Всеукраинского референдума о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. При этом подавляющее большинство граждан (77,8%) на Всеукраинском референдуме о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения проголосовали бы за продление запрета на продажу сельскохозяйственной земли. За разрешение продажи проголосовали бы только 12,6% опрошенных. Н.ТОМЕНКО также отметил, что несогласие украинцев на продажу земли сегодня является абсолютно объединяющим фактором во всех регионах Украины.

В то же время, по словам вице-спикера, власть, понимая, что абсолютное большинство граждан против продажи земли, действует так, как одно время действовали соответствующие подразделения НКВД и КГБ. Он отметил, что как и тогда, так и сегодня, соответствующие должностные лица органов местной власти проводят «соответствующую работу» с каждым из участников инициативных групп, приводя им «убедительные» аргументы отказаться от своих подписей в пользу проведения референдума. Вице-спикер отметил, что активнейшими в этом плане являются чиновники Черкасской области, где ежедневно местная власть «обрабатывает» каждого подписанта.

«С одной стороны это хорошо, поскольку это еще раз доказывает, что последствия референдума очевидны, и власть всячески хочет не допустить его проведения. Однако методы морального и организационного давления переходят все границы дозволенного», - отметил Н.ТОМЕНКО. Он призвал чиновников исполнять свои прямые обязанности и защищать интересы граждан, а не исполнять функции полицаев власти.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада отказалась продлить до 1 января 2015 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

18 апреля председатель партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что оппозиция начинает сбор подписей за проведение референдума для недопущения приватизации земель сельскохозяйственного назначения.

На сегодняшний день уже во многих городах созданы инициативные группы по проведению всеукраинского референдума о запрете на продажу земель сельскохозяйственного назначения.