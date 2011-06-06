Журналисты пришли к Януковичу

Сегодня утром журналисты собрались под резиденцией Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы проверить, выполняется ли решение суда о запрещении работникам СМИ проводить акцию протеста под государственной резиденцией главы государства "Межигорье".

Как передает корреспондент УНИАН, у центральных ворот резиденции около 8.00 собралось более 60 журналистов.

После 9-и часов утра из резиденции выехал кортеж Президента Украины и проехал мимо журналистов. Однако последняя машина, в которой находилась пресс-секретарь Президента Дарка ЧЕПАК, остановилась.

Д.ЧЕПАК начала поздравлять журналистов с их профессиональным праздником и пыталась подарить розы. «От имени Президента и пресс-службы хочу пожелать вам всего наилучшего и поздравить вас с Днем журналиста», - сказала пресс-секретарь главы государства.

Журналисты отказались брать цветы и большой торт, который Д.ЧЕПАК также хотела им подарить.

Представители СМИ спросили Д.ЧЕПАК, почему она их ждала, ведь акцию запретили.

«Я прочитала в Интернете, что вы здесь будете, и поскольку сегодня - День журналиста, конечно, нужно вас поздравить», - ответила она.

На вопрос, почему В.ЯНУКОВИЧ лично не остановился поздравить журналистов, пресс-секретарь заметила, что Президент поехал на работу.

Она также рассказала, что сейчас на официальном сайте главы государства появится официальное поздравление с Днем журналиста. Кроме этого, В.ЯНУКОВИЧ сегодня встретится с руководителями ведущих СМИ.

Кроме того, Д.ЧЕПАК заметила, что вопрос, почему журналисты так и не попали в "Межигорье", хотя Президент на прошлогодней пресс-конференции обещал их пригласить, они смогут задать лично В.ЯНУКОВИЧУ на нынешней пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, движение «Стоп цензуре!» намеревалось сегодня, 6 июня, в День журналиста, провести акцию с требованием выполнения обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА показать свою резиденцию “Межигорье”. Журналисты планировали провести акцию в сели Новые Петровцы возле въезда в президентскую резиденцию “Межигорье”.

Извещение о намерении провести акцию было передано в Новопетровский сельсовет в пятницу, 3 июня.

Новопетровский сельсовет подал в Киевский окружной административный суд иск к организаторам акции.

4 июня Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Новопетровского сельского совета Вышгородского района Киевской области о запрещении проведения акции возле резиденции Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА «Межигорье».

Напомним, в прошлом году, 4 июня 2010 года, во время пресс-конференции по итогам 100 дней работы В.ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов в свою резиденцию «Межигорье». “Собирайтесь, едем сейчас, без подготовки”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Однако поездка так и не состоялась.