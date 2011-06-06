Сегодня нардепы ВР покатают мячик с коллегами из Госдумы РФ

Сегодня в Крыму пройдет товарищеский футбольный матч между парламентариями Украины и России.

Как сообщили УНИАН в Госдуме РФ, в качестве капитана сборной российского парламента в матче примет участие спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ.

Также в рамках рабочего визита в Крым Б.ГРЫЗЛОВ проведет ряд встреч с представителями руководства Крыма и Украины.

Кроме того, Б.ГРЫЗЛОВ примет участие в открытии V Международного фестиваля «Великое русское слово». Фестиваль проходит в Крыму ежегодно начиная с 2007 года 6-12 июня.