Сегодня нардепы ВР покатают мячик с коллегами из Госдумы РФ
09:05, 06 июня 2011Политика
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Футбольный матч пройдет в Крыму
Сегодня в Крыму пройдет товарищеский футбольный матч между парламентариями Украины и России.
Как сообщили УНИАН в Госдуме РФ, в качестве капитана сборной российского парламента в матче примет участие спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ.
Также в рамках рабочего визита в Крым Б.ГРЫЗЛОВ проведет ряд встреч с представителями руководства Крыма и Украины.
Кроме того, Б.ГРЫЗЛОВ примет участие в открытии V Международного фестиваля «Великое русское слово». Фестиваль проходит в Крыму ежегодно начиная с 2007 года 6-12 июня.
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