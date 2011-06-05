Украинская спортсменка завоевала золотую награду в тройном прыжке

Украинская спортсменка Ольга САЛАДУХА завоевала золотую награду в турнире по тройному прыжку на соревнованиях престижной легкоатлетической серии - «Бриллиантовая лига», проходившем в г.Юджин (США).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

«Несмотря на то, что на этот раз Украину представляла лишь одна спортсменка - действующая чемпионка Европы по тройному прыжку О.САЛАДУХА, без награды мы не остались», - отметили в пресс-службе НОК.

Свой летний сезон 2011 года наша легкоатлетка открыла попыткой, в которой приземлилась на отметке ее победного прошлогоднего результата европервенства - 14 м 81см. Уже во второй попытке Ольга побила свой личный рекорд - 14 м 89 см. А в третьей - украинский показала лучший результат сезона в мире и второй раз за один старт превзошла личное достижение - 14 м 98 см.

Ближайшую соперницу Блессинг УФОДИАМУ из США наша легкоатлетка опередила на 92 см. «Бронза» турнира досталась россиянке Анне ПЯТЫХ (13,98).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА поздравил О.САЛАДУХУ с победой и с днем рождения, пожелав счастливого спортивной карьеры и успехов во всех жизненных начинаниях.