В ГПУ заявляют, что ответили Тимошенко на все ее жалобы

В Генеральной прокуратуре заявляют, что сегодня повторно передали для экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ответы на ее жалобы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Генпрокуратуры.

В частности, как отмечают в ГПУ, 27 апреля, а также 26-27 мая текущего года в Генеральную прокуратуру от Ю.ТИМОШЕНКО поступили жалобы, в которых она требовала привлечь к ответственности следователя, а также закрыть уголовные дела, которые, по ее мнению, возбуждены незаконно.

«Сегодня, 3 июня, после встречи с исполняющим обязанности генерального прокурора Евгением БЛАЖИВСКИМ, защитник Юлии Тимошенко Сергей ВЛАСЕНКО повторно получил копии ответов, которые были ранее предоставлены прокуратурой Юлии ТИМОШЕНКО в сроки, предусмотренные законодательством», – подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что генеральный прокурор Виктор ПШОНКА так и не дал ответа на ее жалобу относительно законности возбужденных против нее дел.

По ее словам, следователь сказал, что никаких документов в ответ на эту жалобу от В.ПШОНКИ не поступало.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что это означает, что генпрокурор нарушил норму закона, которой предусмотрен трехдневный срок для дачи ответа на подобные жалобы.

«…Он (В.ПШОНКА - УНИАН) не оставляет свою подпись, он боится, потому что очень хорошо знает, что все эти дела сфальсифицированы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.