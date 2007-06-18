Янукович отбыл в Люксембург

Украинская делегация во главе с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ отбыла в Люксембург с целью участия в 11-ом заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время заседания планируется обсудить нынешнее состояние двусторонних отношений, в частности, прогресс в имплементации Плана действий Украина - ЕС в части, касающейся политического диалога и сотрудничества в сфере демократии, внешней политики, юстиции, правосудия и безопасности, в отрасли экономики, энергетики и транспорта.

Отдельное внимание в ходе заседания будет уделено состоянию переговорного процесса относительно заключения нового соглашения между Украиной и ЕС. Стороны также обсудят некоторые актуальные вопросы международной ситуации.

Заседание Совета по вопросам сотрудничества должно стать важным этапом на пути подготовки к очередному саммиту Украина – ЕС, проведение которого запланировано на 14 сентября с.г. в Киеве, подчеркнули в МИД.

Министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК подпишет от имени Украины соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС.