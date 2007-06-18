Мороз не видит раскола в коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что заявления лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ о готовности этой политической силы признать третий указ Президента о роспуске ВР, не свидетельствуют о расколе коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, комментируя заявление Р.БОГАТЫРЕВОЙ по этому вопросу.

При этом, А.МОРОЗ не смог сказать, кто в таком случае направил представление в Конституционный суд Украины относительно третьего указа главы государства.

«Кто готов был подписаться, тот подписался», - отметил председатель ВР.

В то же время А.МОРОЗ отметил, что у фракций СПУ и КПУ не хватило бы необходимого количества голосов для направления соответствующего представления в КС.

Он также отметил, что не имеет большого значения, есть ли под представлением подписи представителей фракции Партии регионов.

Отвечая на вопрос, выглядит ли это таким образом, что в коалиции существует раскол, А.МОРОЗ сказал: «Это никак не выглядит, это означает, что депутаты подали исковое заявление в КС».

Как сообщал УНИАН, 14 июня координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА в интервью российскому изданию "Время" заявила: "Вероятность проведения выборов 30 сентября высока. Очевидно, что Президент не будет издавать четвертый указ. Все понимают, что если по каким-либо причинам Виктор ЮЩЕНКО не удастся провести выборы, назначенные третьим указом, то доверие к нему в стране и за ее пределами будет резко потеряно. Следовательно его команда будет бороться за то, чтобы выборы состоялись». Р.БОГАТЫРЕВА напомнила, что В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель ВР Александр МОРОЗ подписали 27 мая весьма жесткий политический документ - заявление. «В той или иной мере его условия выполнены парламентом, который принял соответствующие законодательные решения. Президент подписал законы, включая, по сути, новую редакцию Закона о выборах народных депутатов. Проведена согласованная ротация членов ЦИК, которую возглавил человек Президента - Владимир ШАПОВАЛ", - отметила она.