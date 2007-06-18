Ставнийчук проведет брифинг
13:04, 18 июня 2007Политика
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Сегодня в 15.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя руководителя Секретариата Президента – представителя главы государства в Конституционном Суде Украины, представителя Президента в Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК.
Как сообщает пресс-служба главы государства, аккредитация журналистов по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.
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