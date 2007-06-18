Ставнийчук проведет брифинг

Сегодня в 15.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя руководителя Секретариата Президента – представителя главы государства в Конституционном Суде Украины, представителя Президента в Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК. Как сообщает пресс-служба главы государства, аккредитация журналистов по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter