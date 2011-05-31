Сегодня в Киев прибывает новый посол Польши в Украине Генрик ЛИТВИН, который получит свои полномочия после вручения верительных грамот Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом сегодня сообщает газета "Україна молода" (№ 91 от 31 мая 2011 года).

"Украина для Польши имеет чрезвычайно большое значение, поэтому Президент и глава МИД искали на должность посла достойного кандидата. Кандидатуру Генрика ЛИТВИНА приветствует и Украина — это очень важно. Он хорошо осведомлен в делах на восточном направлении (Украина, Беларусь, Россия), в начале 1990-х годов был первым генеральным консулом Польши во Львове. Затем работал в Риме, был заместителем посла в Москве, возглавлял польское посольство в Беларуси. После Смоленской катастрофы ЛИТВИНА вызвали в Министерство иностранных дел, поскольку заместитель министра Анджей Кремер, который занимался восточным направлением, погиб. А другого кандидата, который одинаково хорошо знал бы и консульские дела, и восточные, не было", - сообщил в интервью газете временный поверенный в делах Польши в Украине Дариуш ГУРЧИНСКИЙ.

Справка УНИАН. Ранее интересы Польши в Украине представлял Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ, который в 2010 году занял третье место в рейтинге иностранных послов в Украине за 2010 год. Этот рейтинг составлял Институт мировой политики.