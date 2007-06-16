Кириленко: коалиция торпедирует

Очередное обращение группы народных депутатов в Конституционный Суд относительно конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении досрочных парламентских выборов никак не укладывается в договоренности, зафиксированные в совместном заявлении Президента, премьера и председателя ВР и является продолжением агонии правящей коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО на пресс-конференции в Ривне.

По его словам, пока еще Президент соблюдает все договоренности с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем ВР Александром МОРОЗОМ, а эти договоренности торпедируются представителями правящей коалиции. «Конечно, лидером в этом является Александр МОРОЗ, который, как уже вся страна знает, прирос к своему креслу, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Однако мы уверены, что страна не может быть заложником кресла МОРОЗА». Поэтому, по его мнению, представление 55-ти народных депутатов в Конституционный Суд – очередной шаг к дестабилизации, ведь, отдельный пункт совместного заявления предусматривает, что Верховная Рада прекращает свои полномочия на основании 82-й статьи Конституции, согласно которой Верховная Рада считается неполномочной, если в ней менее двух третей народных депутатов. В.КИРИЛЕНКО уточнил, что это было как раз требование правящей коалиции, этот шаг был сделан со стороны Президента и «Нашей Украины» навстречу коалиции, которая, по словам В.КИРИЛЕНКО, говорила: «дайте нам то основание, которое мы признаем».

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что представители оппозиции многократно убеждали спикера в том, что их заявления о выходе из фракции являются подлинными.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, народные депутаты, которые подали очередное заявление в КС, «никак не могут свыкнуться с мыслью о внеочередных парламентских выборах, отвыкнуть от своих портфелей депутатских, от удобного зала под куполом». Однако, по его словам, Партия регионов де-факто уже давно разворачивает избирательные штабы и начала избирательную кампанию. И решения правительства, направленные на некоторые социальные вещи, являются этому лишним подтверждением. «Поэтому мы думаем, отметил лидер «Нашей Украины», что это продолжение агонии, поскольку ничто в стране не сможет помешать внеочередным парламентским выборам – не потому, что это чья-то прихоть, а потому, что политический кризис в стране нужно решать».

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины „О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины” от 5 июня 2007 года № 497/2007.

Справка УНИАН. 5 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины на 30 сентября 2007 года.

В.ЮЩЕНКО принял указанное решение на реализацию пунктов 2 и 3 Совместного заявления Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины относительно безотлагательных мер, направленных на урегулирование политического кризиса путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, от 27 мая 2007 года.

Также это решение принято учитывая то, что с 3 июня 2007 года решениями высших руководящих органов блоков политических партий «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина», в соответствии с частью шестой статьи 81 Конституции Украины, досрочно прекращены полномочия народных депутатов Украины, избранных от этих избирательных блоков, что, в соответствии с частью второй статьи 82 Конституции Украины и Решения Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года № 17–рп/2002, имеет следствием неполномочность Верховной Рады Украины, и учитывая невозможность возобновления двух третей от конституционного состава Верховной Рады Украины V созыва, и руководствуясь пунктом 7 части первой статьи 106 Конституции Украины.