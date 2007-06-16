Тимошенко поблагодарила предателей

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что депутаты-предатели из фракций БЮТ и “Наша Украина” своим поведением ускорили решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в авторском материале “Осень-2007: Вера, надежда, любовь!” для газеты «Зеркало недели» (№ 23 (652) 16-22 июня 2007 года).

“К счастью, сломалось незначительное меньшинство. Хотя никто из непосвященных никогда не сможет понять, через какие пытки соблазнов прошли все те, кто не предал. По три, потом по пять, потом по семь и больше миллионов за предательство не предлагали, наверное, только мне и ТУРЧИНОВУ. Поэтому я очень благодарна тем моим соратникам, которые не сдались.

Как это ни парадоксально, я признательна также и предателям. Ведь, во-первых, мы таким образом очистили нашу политическую силу от случайных попутчиков, во-вторых, их дезертирство ускорило радикализм Виктора ЮЩЕНКО”, - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, один из тех коллег, которые остались в команде, в частном разговоре с «отступником» назвал его нехорошим словом. “Но тот даже не стушевался, ответил, что Леонардо да Винчи и Чайковский тоже имели такой недостаток. “Но да Винчи написал «Джоконду», Чайковский - «Лебединое озеро», а ты – всего лишь расписку «регионалам» о полученной «компенсации», - сказал наш депутат”, - говорится в материале.