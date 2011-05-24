МИД подтвердил высылку из Чехии еще одного украинского дипломата

МИД Украины подтверждает высылку из Чехии еще одного украинского дипломата и считает такой шаг неравнозначным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что из Чехии выслан еще один украинский дипломат, А.ДИКУСАРОВ отметил: «Это произошло».

При этом он отметил, что не может пока назвать фамилию высланного дипломата.

Он также отметил, что в МИД Украины считают такой шаг неравнозначным.

«Что касается ситуации с чешскими дипломатами в Украине, мы имели полную доказательную базу, и поэтому ответные шаги чешской стороны мы не можем считать равнозначными», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, выслав второго украинского дипломата из страны, Чехия осуществила симметричный шаг по отношению к Украине.

А.ДИКУСАРОВ также сказал, что в МИД Украины считают инцидент исчерпанным и не считают необходимым проводить дополнительную дискуссию на этот счет.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Министерство иностранных дел Украины заявило, что двое чешских дипломатов объявлены в Украине персонами нон грата.

По данным СБУ, разоблачена разведывательно-подрывная деятельность атташе по вопросам обороны Посольства Чешской Республики в Украине полковника Зденека КУБИЧЕКА и военного атташе майора Петры НАВОТНОЙ, которые, прикрываясь дипломатическим статусом, осуществляли шпионскую деятельность по сбору информации военно-технического и военно-политического характера с ограниченным доступом.

Первый вице-премьер и председатель чешского МИД Карел ШВАРЦЕНБЕРГ выразил мнение, что объявление Украиной персонами нон грата двух чешских дипломатов является ответом на предоставление убежища в Чехии экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ. Он заявил, что Министерство иностранных дел Чехии намерено выслать из страны нескольких украинских дипломатов. "Это реакция в ответ на недавнюю высылку (из Киева) двух чешских дипломатов", - сказал он.

17 мая директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН проинформировал, что Чехия решила выслать из страны сотрудника украинского Посольства, который является военным атташе.