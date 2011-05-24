Могилев хочет сказать, что он святее Папы Римского?

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ считает, что его предшественник на посту главы МВД Юрий ЛУЦЕНКО причастен к злоупотреблению служебным положением.

Об этом А.МОГИЛЕВ заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 80 от 24 мая).

«Я считаю, что любой человек, находясь в должности министра, должен понимать, что он делает. Допускать нарушение внутренних инструкций МВД, давать необоснованные приказы министр внутренних дел не имеет права», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом, отметил министр, он своему водителю офицерское звание не присваивал и в 50 лет на работу в милицию его не брал.

«Вы думаете, не обидно человеку, прослужившему 20-25 лет в милиции, ходившему в наряды, ловившему преступников, ушедшему на пенсию в размере 1000 грн., видеть, что водитель из колхоза, ни дня не проработавший в милиции, получает звание подполковника и пенсию в несколько тысяч? Разве это можно назвать социальной справедливостью? Так вот, я такого не допущу никогда! Даже если это будет мой ближайший друг или родственник», - заявил А.МОГИЛЕВ.

Он считает, что за годы пребывания Ю.ЛУЦЕНКО на посту министра внутренних дел у работников милиции было разрушено чувство справедливости. Как скащал А.МОГИЛЕВ, в правоохранительных органах очень многие работают, именно руководствуясь им – людям нравится бороться с преступностью.

«Милицию покинуло множество профессионально подготовленных сотрудников. Нарушены принципы работы и связь поколений. Я считаю, что милицейским ведомством нужно руководить, понимая, чем оно занимается», - сказал А.МОГИЛЕВ.