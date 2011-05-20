Депутат: Тигипко не виноват, что остальные заняты грабежом

Народный депутат Святослав ОЛЕЙНИК считает, что вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО может стать объединяющим фактором для будущей оппозиции, если он выйдет из состава правительства.

Об этом депутат заявил в эфире программы «Тет-а-тет» на «Бизнес Радио», сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Так, отвечая на вопрос об ослаблении доверия народа к нынешней оппозиции, С.ОЛЕЙНИК отметил, что выход С.ТИГИПКО из состава правительства может стимулировать формирование правой оппозиции, предлагающей либеральные реформы.

«Если ТИГИПКО уйдет от власти и предложит реальную оппозиционную деятельность, то он и может стать объединяющим фактором для оппозиции. За него достаточно много людей отдало свои голоса на президентских выборах, и я тоже с определенной симпатией относился к его кампании. Давайте будем объективными: он, по большому счету, делает реформы в нужном направлении, но он же не виноват, что вся остальная вертикаль власти занимается грабежом», - сказал народный депутат.

С.ОЛЕЙНИК также добавил, что вице-премьеру стоило уволиться уже давно.

«ТИГИПКО давно уже пора уволиться самому, потому что то, что он делает, никто понять не может. Его нахождение в этом безобразном правительстве, которое предлагает людям взять лопаты, есть капусту и китайскую гречку, совершенно не вписывается в тот имидж, который он создал», - заявил народный депутат.

Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления N8555 об обращении парламента к Президенту Украины относительно отставки вице-премьер-министра - министра социальной политики С.ТИГИПКО из-за непрофессионализма и провалов в социально-экономической политике правительства.

Кроме того, ранее С.ТИГИПКО заявлял, что уйдет в отставку, если до лета не будет реализована пенсионная реформа.