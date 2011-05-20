Коммунист опорочил репутацию "Свободы", назвав ее фашистской

Всеукраинское объединение «Свобода» подало иск в Печерский районный суд Киева по поводу клеветнических высказываний народного депутата Украины от Коммунистической партии Александра ГОЛУБА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО.”Свобода”.

По их данным, А.ГОЛУБ 13 мая 2011 года в телепередаче «Шустер Live» на Первом Национальном канале заявил, что «ВО «Свобода» является фашистской партией с фашистскими политиками, сторонники ВО «Свобода» являются нелюдями и ублюдками, ВО «Свобода» и ее фашистские политики являются инициаторами провокаций во Львове 9 мая».

Всеукраинское объединение «Свобода» требует признать недостоверной и порочащей деловую репутацию ВО «Свобода» информацию, которая содержится в высказываниях А.ГОЛУБА. Как подчеркивают в партии, ВО «Свобода» не имеет никакого отношения к фашизму, а проведение такой аналогии является некорректным, поскольку в Программе ВО «Свобода», которая утверждена ХХ Съездом Всеукраинского объединения «Свобода» 24 мая 2009 года и зарегистрирована приказом №1470/5 Минюста Украины 12 августа 2009 года, отсутствует фашистская идеология.

Также «Свобода» считает, что слова одиозного политика носят провокационный характер и унижают честь и достоинство сотен тысяч членов партии и ее сторонников.