Гриценко подсказывает Ежелю, где взять деньги на корвет

Экс-министр обороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает “абсолютно безответственным” призыв министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ к украинцам помочь деньгами на строительство корабля класса “корвет”.

Об этом А.ГРИЦЕНКО сказал в интервью агентству УНИАН.

По его словам, такие заявления звучат в то время, когда “при закупках продовольствия для солдат в 2011 году пропадали десятки миллионов гривен, когда разбазариваются земли Министерства обороны Украины на десятки миллионов гривен”. “Поэтому на этом фоне такие заявления являются по меньшей мере безответственными”, - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что в такой ситуации странно “слышать высказывание министра о том, что он отдаст на строительство украинского корвета свое месячное денежное обеспечение”. Он отметил, что деньги можно было бы найти, если бы был наведен порядок в финансовом обеспечении и прекращено неэффективное использовании имущества армии.

Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ призвал украинцев помочь деньгами на строительство корабля класса “корвет”.

“Поддержим инициативу ветеранов флота и построим украинский корвет общиной”, - призвал он. “Я лично отдаю на строительство украинского корвета свое месячное денежное обеспечение”, - сказал министр обороны.

Он выразил уверенность, что в Украине найдется много людей, которые также примут участие в строительстве “народного корабля”. “Кстати, как только был обнародован соответствующий финансовый счет, стали поступать деньги от граждан”, - отметил М.ЕЖЕЛЬ.

Построить корвет общиной поставили целью ветераны отечественного флота в Севастополе, которые приняли решение создать благотворительную организацию “Фонд возрождения Украинского флота”.