Тимошенко переизбрали председателем «Батькивщины»

Сегодня, 20 мая, в Киеве проходит второй этап 10-го съезда партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

На съезде присутствуют 245 делегатов из всех областей Украины.

Съезд переизбрал председателем партии Юлию ТИМОШЕНКО и избрал руководящие органы партии, проинформировали в пресс-службе «Батькивщины».