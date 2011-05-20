Тимошенко переизбрали председателем «Батькивщины»
12:38, 20 мая 2011Политика
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В Киеве проходит съезд партии
Сегодня, 20 мая, в Киеве проходит второй этап 10-го съезда партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
На съезде присутствуют 245 делегатов из всех областей Украины.
Съезд переизбрал председателем партии Юлию ТИМОШЕНКО и избрал руководящие органы партии, проинформировали в пресс-службе «Батькивщины».
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