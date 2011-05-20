Автопарк Кабмина и ДУСи сожрет из бюджета 120 миллионов

В Украине в 2011 году на содержание автопарка Кабинета министров и Государственного управления делами будет выделено 120 млн. грн.

Об этом сообщает газета "Сегодня"(№ 108 от 20 мая 2011 года) со ссылкой на результаты запросов в соответствующие органы власти на основе Закона "О доступе к публичной информации".

В частности, пишет издание, в распоряжении Госуправделами находится 455 машин, из которых около 13% - самосвалы, мусоровозы, сварочные агрегаты, прицепы и т. д. "35 машин "катают" подшефных самого главы ГУД Андрея КРАВЦА, еще 100 обслуживают медучреждения (на балансе ДУСи, например, больница "Феофания", две поликлиники), 75 - возят официальные делегации (обычно заезжих гостей "катают" на Мерседесах). Еще 95 - требуют капремонта", - пишет "Сегодня".

По информации издания, для обслуживания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его соратников используется 150 автомобилей.

"Какими машинами пользуется сам ЯНУКОВИЧ в Администрации Президента не говорят - из соображений безопасности это считается информацией с ограниченным доступом. То же касается и машин сопровождения: их количество и марки "зависят от графика работы Президента", - сообщает "Сегодня", ссылаясь на информацию, полученную в Администрации Президента.

Издание также сообщает, что В.ЯНУКОВИЧ не отказался от идеи использовать вертолет для перемещения по столице.

Тем временем на балансе секретариата Кабмина находится 198 автомобилей. "Есть даже несколько раритетных: ЗИЛ-114 (советская легковушка представительского класса с кузовом "лимузин", их выпустили всего 113 экземпляров) и три Газ-14 ("Чайки"). Больше всего в Кабмине "Фольксвагенов" (62 штуки), авто "Шкода Октавиа" (45) и "Мерседесов" - 30. В меньшинстве - "Опель Комбо" (2), "Рено Кангу" (3), "Тойота" (4). Сам Николай АЗАРОВ пользуется двумя "Мерсами", - пишет газета.

По информации издания, на автобазу Кабмина в 2011 году уйдет 35 млн. 478 тыс. грн. - почти на 13 млн. меньше, чем на содержание автомобилей Администрации Президента.

"Мы разослали три запроса - в Верховную Раду, Кабмин и Администрацию Президента с просьбой "рассекретить", сколько машин и каких марок обслуживают их организации, сколько денег уходит на автопарк и какова зарплата у водителей. Из Кабмина ответ пришел на следующий день, с Банковой - на четвертый (по закону на это есть 5 дней), а из-под купола ВР не пришел вовсе, хотя еще 6 мая Владимир ЛИТВИН обещал, что аппарат Рады обеспечит доступ к информации", - пишет "Сегодня".