Психолог объясняет, почему женщинам не хватает времени

Сегодня в агентстве УНИАН психолог и бизнес-тренер №1 по управлению временем Людмила БОГУШ проведет мастер-класс «Женщина и Время».

По словам Л.БОГУШ, она поделится своей авторской методикой планирования личного времени и расскажет, для чего нужно развивать в себе глобальное видение своей жизни.

Психолог уверена, что у женщины нет времени только в том случае, когда у неё нет цели. Когда же появляется цель, то все задачи структурируются, а все неважные и пожирающие время привычки уходят в прошлое, отметила она.

«Надо больше мечтать, мечтайте всласть, и тогда, возможно, какие-то дерзкие и невероятные мечты смогут стать для вас целями», - говорит Л.БОГУШ.

В программе мастер-класса:

- как ставить цели и достигать их;

- как понять – твоя эта цель или чужая;

- где найти время на всё: семью, работу, отдых и увлечения.

Время проведения семинара – 20 мая, пятница. Начало в 19.00. Продолжительность – 2 часа. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4. Стоимость участия - 100 грн.

Регистрация на мастер-класс: по телефону 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net