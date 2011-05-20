Украина - одна из самых коррумпированных стран (исследования)

Аудиторская компания Ernst & Young представила исследование корпоративного мошенничества и коррупции в странах Европы, Украина оказалась одной из самых коррумпированных стран.

Как пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 78 от 20.05.2011г.), это уже второй отчет компании, затрагивающий Украину. В этом году среди 2300 респондентов (от рядовых сотрудников до руководителей высшего звена) из 25 европейских стран было опрошено 100 представителей крупных украинских компаний.

В опрос Ernst & Young впервые включен пункт об уровне коррупции в стране. 91% украинских предпринимателей считают, что взяточничество и коррупция широко распространены. По этому показателю Украина уступает лишь России (93%), в то время как в среднем по Европе он составил 62%. Но если в Европе об увеличении уровня коррупции в текущем году сообщили 40% респондентов-предпринимателей, то в Украине – 55%.

Обнародованный вчера ежегодный рейтинг конкурентоспособности Института развития менеджмента швейцарской бизнес-школы (IMD) подтвердил эту ситуацию. Украина сохранила в нем 57-ю позицию среди 59 исследуемых стран, опередив лишь Хорватию и Венесуэлу. Однако по показателю уровня коррупции Украина заняла последнее место, оказавшись хуже России, расположившейся на одну позицию выше.