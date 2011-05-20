Нардеп пришел на заседание ВР в футболке «Свободу Луценку!»

Народный депутат от НУ-НС Владимир ВЯЗИВСКИЙ пришел на заседание Верховной Рады в белой футболке с надписью «Свободу Луценку!».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уже открыл утреннее заседание парламента, на котором зарегистрировались 369 депутатов.

Сегодня в ВР - Час вопросов к правительству. В правительственной ложе присутствуют члены Кабинета министров Украины, среди которых первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ, а также министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ и министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.