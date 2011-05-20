Фракция НУ-НС прекратит существование после выборов 2012 года

Председатель парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что возглавляемая им фракция прекратит свое существование после парламентских выборов 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом Н.МАРТЫНЕНКО сказал в программе «Вечер с Николаем Княжицким» на телеканале.

«Наша фракция будет существовать до выборов 2012 года. С этим названием (НУ-НС) после парламентских выборов она существовать не будет. Но на основе партий, члены которых являются депутатами нашей фракции, будут созданы самые мощные фракции в будущем парламенте» - заявил народный депутат.

Кроме того, Н.МАРТЫНЕНКО выразил мнение, что просьба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к гражданам лично сообщать ему о фактах коррупции является проявлением разочарования главы государства в украинской судебной системе.

«Президент сам потерял веру в правовую систему и в судебную систему нашего государства. Это вообще катастрофа, как тогда вообще работать?», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.