Азаров проведет расширенное заседание Кабмина

Сегодня в 11.00 в Доме правительства начнется расширенное заседание Кабинета министров Украины при участии заместителей глав областных государственных администраций под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

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