8 тысяч школьников совершили шествие по Севастополю

Более 8 тыс. севастопольских школьников и воспитанников детско-юношеских клубов совершили театрализованное шествие по центральным улицам Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, шествие прошло в честь 19-летия Союза детских организаций города - праздника, учрежденного в городе в 1992 году (взамен Дня пионерии) по инициативе Дворца детства и юности.

Шествие, которое в городе ежегодно проводится 19 мая, приветствовали представители руководства городской госадминистрации и горсовета, завучи школ ряда регионов Украины, прибывшие в Севастополь на семинар.

Помимо шествия, в городе в связи с годовщиной на игровых площадках города были организованы праздничные мероприятия, концерты.

В связи с 19-летием Союза детских организаций города в Севастополе для детей школьного возраста сегодня организован бесплатный проезд в троллейбусах и пассажирских катерах.

На сегодняшний день Союз детских организаций Севастополя насчитывает более 30 тыс. школьников из 74 школ и 8 внешкольных учреждений города.