Тимошенко: власти клянутся в любви к крымским татарам и лукавят

Только независимая и демократическая Украина может быть гарантом стабильной жизни и развития крымскотатарского народа, всех других национальностей, проживающих на Крымском полуострове.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО по случаю Дня памяти жертв депортации.

«67 лет назад сталинско-коммунистический режим совершил неслыханное преступление - выселил с родной земли целый народ. В течение одних суток около 200 тысяч человек по принуждению, без права обжалования, были выселены из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал. В угоду всевластному диктатору были искалечены судьбы абсолютно невинных людей», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО в своем обращении.

Лидер «Батькивщины» отметила, что «украинцы, как никто другой, понимают трагедию крымских татар, ведь сами были жертвами красного террора, прошли через ад Геноцида-Голодомора». «Поэтому не случайно, еще в советские времена первое весомое слово в защиту крымскотатарского народа сказал именно украинец - генерал Петр Григоренко. Поэтому сразу после обретения Независимости Украина поддержала возвращение крымских татар на Родину», - напомнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что «эта трагическая годовщина должна стать для нас и днем предостережения».

«Беда депортации наглядно демонстрирует, что политики и власть предержащие, которые сегодня клянутся в любви к крымским татарам, а в то же время пытаются возобновить авторитарную модель управления страной, лукавят. Мы не имеем морального права забывать об этих страшных страницах нашей истории», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: «В этот скорбный день я низко кланяюсь перед всеми теми, кто стал жертвой жестокой насильственной депортации. Вечная память всем, кто мечтал вернуться на свою Родину, но не успел».