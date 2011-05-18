В Севастополе прошли мероприятия к Дню памяти жертв депортации

В Севастополе сегодня в связи с 67-й годовщиной депортации из Крыма крымских татар, болгар, греков, немцев, армян прошли траурные мероприятия. Как передает корреспондент УНИАН, в сквере у памятника «Жертвам депортации» прошел митинг-реквием, организованный Севастопольской городской государственной администрацией и советом представителей крымских татар при председателе ГГА. Кроме того, состоялось возложение цветов к подножию памятника.

В мероприятиях приняли участие первый заместитель председателя ГГА Сергей ЖИВОДУЕВ и председатель горсовета Севастополя Юрий ДОЙНИКОВ.

Выступившие на митинге представители депортированных народов потребовали безотлагательного принятия Закона Украины о восстановлении прав депортированных и о статусе крымскотатарского народа, предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в черте города Севастополя и в сельской зоне, выделения до 2012 года из городского бюджета средств на завершение строительства многоквартирного жилого дома для репатриантов в 6-м микрорайоне Камышовой бухты, принятия решения о возвращении населенным пунктам севастопольского региона их исторических названий, а также включения в местную смету расходов управлений культуры и образования ГГА средств на мероприятия по развитию культуры крымских татар, возвращение ранее принадлежащего соборной мечети участка земли на улице Очаковцев. Участники митинга единогласно утвердили резолюцию, которую решено направить Президенту Украины, в Кабинет министров Украины, в органы местной власти.

Председатель горсовета Ю.ДОЙНИКОВ во время выступления на митинге, в частности, сообщил, что с 1991 года в Севастополь, на свою историческую родину, возвратились 5720 представителей крымскотатарского народа. «За эти годы на обустройство вернувшихся в Севастополь депортированных, в соответствии с государственной программой, освоено более 5,5 миллионов гривен. Конечно, делается далеко не все, чтобы возвращающиеся в Крым и Севастополь люди чувствовали себя дома. В это связи, Севастопольским горсоветом принято решение о выделении крымским татарам 1175 участков в пригороде Севастополя. Продолжается строительство дома в 6-м районе Камышовой бухты. В городе не чувствуется разъединения по национальностям», - сказал Ю.ДОЙНИКОВ.

Из Севастополя и пригородных сел были депортированы: 18-20 августа 1941 года - крымские немцы (97 чел.), 18-19 мая 1944-го - крымские татары (12 319 чел.), 27-28 июня 1944-го - греки (1053 чел.), болгары - 439 чел., армяне - 229 чел.