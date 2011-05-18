Ляшко жалуется, что ударился головой

Депутат Олег Ляшко заявляет, что он ударился головой во время драки с Мартынюком.

Об этом Ляшко заявил журналистам после драки.

"Меня Мартынюк бросил на пол, я ударился головой, я стал себя плохо чувствовать", - рассказал Ляшко журналистам.

После этого, по словам депутата, он посетил парламентский медпункт.

"Померили давление, сказали, что нормальное, но есть сердцебиения. Мне дали таблетки в медпункте", - добавил Ляшко.

По его словам, инцидент с Мартынюком произошел из-за нежелания Мартынюка дать ему слово для выступления при рассмотрении проекта закона относительно погашения задолженностей по зарплатам.

"Мартынюк объявил рассмотрение по сокращенной процедуре, а я попросил слово для выступления. Он мне отказал. Я ему сказал, что он регулярно получает зарплату, живет на государственной даче. А Мартынюк схватил меня и повалил на пол", - сказал Ляшко.

Вместе с тем соратники Мартынюка по партии сказали журналистам, что Ляшко спровоцировал первого вице-спикера.

"Он обижал Адама Ивановича, хватал его за рукав", - сказал коммунист Евгений Волинец.

В свою очередь регионал Владимир Ландик также считает, что Ляшко спровоцировал Мартынюка.

"Чем-то он допек Адама, так как тот у нас очень ласковый и даже флегматичный", - сказал Ландик.

Украинская правда