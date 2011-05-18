Часовщики и ювелиры жалуются, что их загоняют в тень

Союз предприятий украинский часовой промышленности заявляет о поддержке Весеннего марша протеста, который состоится 19 мая под стенами Верховной Рады Украины в рамках Всеукраинской акции «Вперед». Об этом говорится в заявлении Союза, переданном УНИАН.

Производители и поставщики часов выражают свою обеспокоенность экономической ситуацией, сложившейся в стране, а именно: стремительным падением покупательской способности на внутреннем рынке; таможенной политикой, направленной на безосновательное повышение реальной таможенной стоимости в несколько раз, что ведет к уничтожению легального импорта и росту цен на импортные товары для населения; высоким уровнем коррупции и непрозрачности процедур в сфере государственных закупок; регулированием экономики административно - командными, а не рыночными методами, т.д.

Как отмечается в заявлении, поддерживая акцию "Весенний марш протеста", представители ювелирной и часовой отрасли требуют проведения взвешенной экономической политики, направленной на развитие внутреннего рынка и ликвидации коррупции во всех сферах, особенно на таможнях и в системе государственных закупок, а также ограничения вмешательства государства в предпринимательскую деятельность субъектов бизнеса.

«Наши специалисты готовы принять непосредственное участие в разработке соответствующих нормативных актов, направленных на улучшение экономического климата в стране и способствовать конструктивному диалогу с властью», говорится в заявлении Союза предприятий украинский часовой промышленности.

Напомним, 13 апреля в Киеве состоялось собрание Народной коллегии акции «Вперед», в котором приняли участие более 420 делегатов из всех регионов Украины, на который было принято решение начать 19 мая под стенами Верховной Рады Весенний марш протеста. Среди требований акции - прекращение антинародных реформ и экономических репрессий, начало реальной борьбы с коррупцией во всех эшелонах власти, принятие пакета «Народных реформ», разработанных обществом. Инициатором разработки пакета законодательных инициатив «Народная реформа» является народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. В пакет «Народных реформ» входят законопроекты об упрощенной системе налогообложения, отмене единого социального взноса для инвалидов и пенсионеров; усилении персональной ответственности чиновников за должностные злоупотребления; увеличении прожиточного минимума и ряд других социально-экономических инициатив.