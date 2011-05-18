Ефремов: У сторонников отставки Азарова шансов все меньше

Лидер фракции Партии регионов Олександр ЕФРЕМОВ не видит оснований для отставки правительства Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, возможна ли отставка всего правительства.

Он подчеркнул: «Я пока не вижу оснований, чтобы менять правительство АЗАРОВА». «У нас есть соответствующие экономические показатели – ВВП растет на 4,6%, инфляция - вы знаете какая, и мы надеемся, что правительство справится с этим вопросом», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его мнению, «те функции, которые должно выполнять правительство, оно выполняет вовремя и в срок».

«Сегодня мы можем говорить о качестве тех или иных начинаний, которые делаются, но то, что они есть, это уже хорошо», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, «в течение последних 5 лет вообще мы не видели никаких начинаний». «Когда мы сегодня критикуем правительство АЗАРОВА за отдельные просчеты в работе, то предыдущее правительство было сплошным просчетов», - считает А.ЕФРЕМОВ.

Он заявил, что «у приверженцев отставки правительства АЗАРОВА все меньше и меньше шансов».

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, сегодня в правительстве происходят кадровые изменения и в этом нет «ничего сверхъестественного».